Epic Games Store: al via i Mega Saldi 2023 con tante offerte e coupon con 25% di sconto extra

Come anticipato dal noto insider billbil-kun, da oggi hanno inizio i Mega Saldi 2023 dell'Epic Games Store, con tante offerte invitanti per i giocatori PC e un coupoun che offre il 25% di sconto sugli acquisti e rinnovabile all'infinito.

A questo indirizzo trovate tutti i giochi in offerta sull'Epic Games Store fino al 15 giugno, mentre di seguito abbiamo elencato alcuni degli sconti più interessanti:

FIFA 23 a 20,99 euro, sconto del 70%

Saints Row a 26,99 euro, sconto del 55%

Cyberpunk 2077 a 29,99 euro, sconto del 50%

Red Dead Redempion 2 a 19,79 euro, sconto del 75%

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a 19,99 euro, sconto del 60%

Marvel's Spider-Man Remastered a 40,19 euro, sconto del 33%

Marvel's Spider-Man Miles Morales a 33,49 euro, sconto del 33%

Ghostwire Tokyo a 23,99 euro, sconto del 60%

Tchia a 22,49 euro, sconto del 25%

Far Cry 6 a 14,99 euro, sconto del 75%

GTA Trilogy a 29,99 euro, sconto del 50%

Come da tradizione, oltre al vasto assortimento di giochi in saldo, Epic offre un buono sconto del 25% per l'acquisto di qualsiasi prodotto (è che si somma alle offerte attualmente in vigore), a patto che il totale della transazione superi i 14,99 euro. Tale coupon si rinnovava dopo ogni acquisto, in pratica si può utilizzare all'infinito fino al termine dei Mega Saldi. Inoltre, possono essere sommate alle Ricompense Epic, la nuova iniziativa lanciata oggi che permette di recuperare il 5% di ogni acquisto.

Che ne pensate, approfitterete dei Mega Saldi 2023 dell'Epic Games Store? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi segnaliamo inoltre che ora è disponibile il gioco gratis del 18 maggio 2023, mentre quello del 25 maggio 2023 è misterioso.