Epic Games Store annuncia le Ricompense Epic, recuperate il 5% di ogni acquisto

L'Epic Games Store ha annunciato le Ricompense Epic, un'iniziativa che permette ai giocatori di recuperare il 5% di ogni acquisto nello store sotto forma di credito da spendere per quelli successivi.

Questa novità sarà valida da oggi e in futuro e si applica a qualsiasi acquisto idoneo fatto su Epic Games Store (giochi, applicazioni, add-on, abbonamenti o valuta virtuale, inclusi i V-buck di Fortnite). Una volta completata la transazione recupererete automaticamente il 5% in ricompense Epic, che verranno aggiunte al vostro saldo ricompense del vostro account 14 giorni dopo aver completato il relativo acquisto.

Dopo aver ricevuto le ricompense Epic, potrete utilizzarle durante il checkout per ottenere uno sconto sugli acquisti futuri. Non solo, si possono anche sommare ad altri sconti e buoni per risparmiare ancora di più. Tenete presente tuttavia che hanno una scadenza, per l'esattezza 25 mesi da quando sono state accreditate.

Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata all'iniziativa dell'Epic Games Store.

Vi ricordiamo inoltre che da oggi sono iniziati i Mega Saldi della piattaforma ed è disponibile il gioco gratis del 18 maggio 2023. Quello del 25 maggio, invece, è ancora una volta avvolto nel mistero.