Classiche giapponesi, Zelda: Tears of the Kingdom è primo con oltre 1 milione di copie al lancio

Sapevamo già che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sta macinando numeri di vendita davvero impressionanti e in tal senso le classifiche di vendita giapponesi non fanno che confermarlo. L'esclusiva Nintendo Switch si è classificata ovviamente al primo posto, vendendo oltre 1 milione di copie in madrepatria in soli tre giorni dal lancio, e precisiamo che parliamo solo del mercato retail.

Il secondo classificato è il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, ma con un distacco abissale. Parliamo di 9.794 copie, il che significa che Tears of the Kingdom ha venduto oltre l'11.000% in più. In terza posizione troviamo invece The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha subito un boost di vendite grazie al lancio del suo successore. Per il resto la classifica è dominata da giochi Nintendo Switch, con l'eccezione rappresentata dalla versione PS4 di Hogwarts Legacy.

Vediamo la top 10:

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) - 1,119,502 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,794 (5,293,478) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) - 7,335 (2,182,171) [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) - 6,819 (426,789) [NSW] Pokemon Scarlatto / Pokemon Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) - 6,420 (5,028,722) [PS4] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games, 05/05/23) - 6,384 (38,302) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,704 (3,135,953) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 5,061 (5,190,681) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 4,856 (4,014,693) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 3,746 (1,230,382)

Per quanto riguarda le vendite hardware, Nintendo Switch OLED è al primo posto, con quasi il doppio delle unità vendute rispetto a PS5, che invece è seconda.