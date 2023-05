The Lord of the Rings: Gollum, un video diario sulla creazione del personaggio

The Lord of the Rings: Gollum è protagonista di un video diario in cui gli sviluppatori discutono di come sia stato creato il personaggio del gioco, partendo tanto dai materiali originali di Tolkien quanto dalla saga cinematografica diretta da Peter Jackson.

In uscita il 25 maggio, The Lord of the Rings: Gollum ci metterà nei panni di questa figura controversa, alle prese con sequenze prevalentemente stealth in cui dovremo cercare di aggirare guardie e nemici per raggiungere il nostro obiettivo.

Gli autori spiegano nell'approfondimento il motivo per cui abbiano scelto proprio Gollum come protagonista della loro avventura e il modo in cui il personaggio è stato scritto, cercando di restare il più possibile fedeli a ciò che già conosciamo della creatura corrotta dall'Unico Anello.

In particolare, la duplice personalità del personaggio è stata sfruttata al fine di creare una serie di bivi e diramazioni in grado di arricchire l'esperienza, consentendoci di compiere scelte differenti in alcuni momenti della campagna.

