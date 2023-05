Pokémon Scarlatto e Violetto: il collegamento a Pokémon HOME arriva la prossima settimana

Dopo una lunga attesa dalla prossima settimana Pokémon HOME sarà compatibile con Pokémon Scarlatto e Violetto, il che significa che potrete trasferire e importare i vostri mostriciattoli preferiti anche con i giochi di nona generazione.

Nello specifico il collegamento sarà disponibile a partire dal 24 maggio 2023 con la pubblicazione della patch 3.0.0 dell'applicazione.

Una volta scaricato e installato, potrete spostare liberamente le vostre creature da Pokémon HOME ai giochi in vostro possesso, inclusi Pokémon Scarlatto e Violetto, Leggende Arceus, Spada e Scudo, Let's GO Eevee e Pikachu, Diamante Lucente e Perla Splendente, Pokémon GO e Banca Pokémon.

Tenete a mente che si possono trasferire solo i Pokémon che possono apparire in ciascun gioco di destinazione. Ad esempio, Pikachu può essere trasferito in ogni gioco visto che appare in ognuno di essi, mentre un Dolliv non può essere spostato nei titoli precedenti alla nona generazione. Per quanto riguarda il teratipo dei Pokémon trasferiti in Scarlatto e Violetto questo sarà legato al tipo o tipi di base.

Per festeggiare la compatibilità con Scarlatto e Violetto, la prima volta che trasferirete un Pokémon da questi giochi riceverete in regalo uno Sprigatito, un Fuecoco e un Quaxly con abilità speciali tramite Dono Segreto nella versione mobile di Pokémon HOME.

Pokémon HOME

Inoltre, l'update 3.0.0 di Pokémon HOME aggiunge le seguenti novità: