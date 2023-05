Ghostwire Tokyo: aggiornamento disponibile, migliora le performance su Xbox e altro

Bethesda e Tango GameWorks annunciano il rilascio di un nuovo aggiornamento per Ghostwire Tokyo, disponibile da ora, e indirizzato soprattutto alle piattaforme Xbox e non solo, con un miglioramento generale delle performance e varie correzioni a bug, oltre ad alcune aggiunte.

Su Xbox Series X|S l'update richiede un download di 3,77 GB e dovrebbe andare a migliorare alcuni aspetti che avevano portato a varie critiche al momento del lancio, vista la scarsa ottimizzazione palesata dal gioco. In base alle note ufficiali pubblicate da Bethesda, qualcosa dovrebbe essere migliorato con questo aggiornamento, in attesa di riscontri più precisi.



In particolare, si parla di un miglioramento generale alle performance del gioco in tutte le situazioni e "in particolare su console Xbox", dunque anche sulle altre piattaforme ma con un indirizzo specifico sulle nuove versioni uscite il mese scorso.

Tra le novità si segnala l'aggiunta della modalità HFR Performance su Xbox Series S tra le opzioni grafiche. In termini di nuovi contenuti, l'update ha portato per tutti un'aggiunta alla galleria d'arte che si trova sotto l'incrocio di Shibuya, con l'aggiunta di altre foto oltre a quelle scattate da giocatori vincitori del contest dedicato. Si tratta di artwork e immagini elaborate in questo caso dai concept artist del team di sviluppo.

Diversi sono inoltre gli aggiustamenti di bug e problemi vari su tutte le piattaforme, tra quelli che potevano bloccare alcune quest ad altre correzioni di minore entità. Ricordiamo che Ghostwire Tokyo è arrivato il mese scorso anche su Xbox Series X|S portando con sé la nuova espansione gratuita Il Filo del Ragno.