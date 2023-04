Ghostwire: Tokyo, trailer presenta l'espansione Il Filo del Ragno

Ghostwire: Tokyo fa il proprio debutto oggi su Xbox Series X|S, ma contestualmente al lancio sulla console Microsoft arriva anche l'espansione Il Filo del Ragno, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del gioco e presentata con il trailer che potete vedere qui sotto.

Come abbiamo scritto nell'analisi di Ghostwire: Tokyo per Xbox Series X, il DLC ci vedrà affrontare l'arrivo del ragno supremo Tsuchigumo nell'ambito di un percorso composto da trenta livelli man mano più complessi, ma generati in maniera casuale.

La struttura roguelite dell'esperienza ci imporrà di ricominciare la progressione da capo a ogni game over, ma con la possibilità di conservare determinate risorse e potenziamenti, questi ultimi legati a un albero delle abilità inedito, che non ha nulla a che fare con quello della campagna principale.

Fra scontri in arena, spiriti da recuperare, combattimenti in arena ed enormi gatti con cui scendere a patti, Il Filo del Ragno si pone come la classica sfida extra per chi ha completato Ghostwire: Tokyo ed è alla ricerca di nuovi stimoli per rimanendo all'interno dell'inquietante mondo spettrale disegnato da Tango Gameworks.