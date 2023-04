Endless Dungeon è stato rimandato: la nuova data di uscita ufficiale per PC, Xbox e PlayStation

Endless Dungeon è stato rimandato. La nuova data di uscita è il 19 ottobre 2023 per PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Chi prenota l'edizione digitale Last Wish avrà accesso all'accesso a Endless Dungeon con due giorni di anticipo.

La precedente data di uscita era il 18 maggio, quindi il rimando è di 5 mesi. Il tempo aggiuntivo servirà agli sviluppatori di Endless Dungeon per incorporare il feedback della community. Il team vuole lavorare sul bilanciamento, sulla meta-progressione, sulla fase iniziale di gioco e in generale sul rifinire il gioco e renderlo migliore.

"Siamo grati e onorati che i giocatori non vedano l'ora di giocare a Endless Dungeon", ha dichiarato Romain de Waubert, direttore generale e direttore creativo di Amplitude Studios, in una nota stampa. "Il feedback che abbiamo ricevuto nelle sessioni di OpenDev finora ci ha dimostrato che abbiamo davvero qualcosa di speciale tra le mani e vogliamo assicurarci di avere il tempo necessario per far sì che il gioco raggiunga il suo pieno potenziale".

"I giocatori sono sempre stati al centro della filosofia del nostro studio e pubblicare Endless Dungeon a ottobre ci permetterà di avere il tempo necessario per continuare a lavorare con la comunità e a perfezionare il gioco per ottenere un'esperienza straordinaria al day one. Non vediamo l'ora che i fan dell'Universo e i nuovi arrivati sperimentino la combinazione unica di gameplay di Endless Dungeon: rogue-lite, azione tattica e tower defense".

Nel nostro recente provato vi abbiamo spiegato che "Endless Dungeon si pone come sequel spirituale di Dungeon of the Endless: è un'opera sospesa a metà fra roguelike e twin-stick-shooter con delle fortissime contaminazioni tower-defense e gestionali. A differenza del "predecessore", l'intera esperienza è stata costruita per accomodare il multigiocatore in cooperativa, trasformando le mappe procedurali dell'oscura stazione spaziale in un inferno di piombo e acciaio nel quale è costantemente necessario guardarsi le spalle a vicenda. Se già di per sé il genere si rivolge a una nicchia di videogiocatori, il prossimo gioco di Amplitude ha mantenuto intatta l'anima profondamente hardcore, posizionando l'asticella della difficoltà ben al di sopra della media del mercato. Le premesse meccaniche sono ottime, lo stile estetico e il sonoro convincenti, ma per sapere se l'avventura sia effettivamente senza fine è necessario aspettare di mettere le mani sul prodotto finito."