The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: terzo e ultimo trailer domani, vediamo i dettagli

Il terzo e ultimo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha ora una data di uscita ufficiale: il 13 aprile 2023 alle 16:00, ora italiana. Il video sarà disponibile tramite il canale YouTube ufficiale di Nintendo e durerà circa 3 minuti.

L'annuncio è arrivato tramite i canali social di Nintendo, compreso quello Twitter di Nintendo Italia, come potete vedere poco sotto. Non sono stati condivisi dettagli sui contenuti effettivi di questo trailer.

Il tweet è accompagnato da una semplice immagine che mostra il logo del gioco e l'orario di disponibilità dell'ultimo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 per Nintendo Switch. Questo nuovo filmato viene definito "l'ultimo trailer prima dell'uscita", quindi per un mese non ci saranno altri video dedicati al gioco.

Considerando che questo nuovo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom durerà solo tre minuti e considerando che vi è stata da poco una presentazione di gameplay abbastanza estesa, crediamo che questo nuovo filmato si concentrerà su una panoramica generale del gioco, magari mostrando qualche dettaglio in più sulla trama e su quanto possiamo aspettarci dalla componente narrativa.

Per ora però sono solo speculazioni e tutto quello che possiamo fare è solo attendere. Nel frattempo, vi lasciamo al video di gameplay da dieci minuti di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.