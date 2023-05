Xbox: XCOM 2, The Division 2 e Warhammer sono gratis questo fine settimana con Live Gold

Si rinnova l'iniziativa dei Free Play Days anche questo fine settimana, in questo caso con ben 4 giochi da poter provare liberamente nel corso dei prossimi giochi per chi è abbonato a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Vediamo dunque i quattro giochi che possono essere scaricati e giocati gratuitamente per questo fine settimana:

XCOM 2

Tom Clancy's The Division 2

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Ultimate Edition

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Praticamente più giochi che giorni di tempo a disposizione per provarli, considerando che questo periodo di prova gratuita va da oggi a lunedì 22 maggio 2023 alle ore 9 del mattino, per quanto riguarda l'orario italiano.

In ogni caso, si tratta di un ottimo modo per provare in maniera approfondita i titoli in questione e procedere eventualmente all'acquisto, considerando anche che tre di questi sono presenti anche negli sconti settimanali, con XCOM 2 che è attualmente disponibile addirittura a 2,49 euro e The Division 2 a 4,49 euro, ma anche Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Ultimate Edition ha attualmente il prezzo di 23,99 euro con il 50% di sconto.