Front Mission 1st: Remake arriva su PlayStation? Spuntano i Trofei per PS4

Pare che Front Mission 1st: Remake sia in dirittura d'arrivo anche su console PlayStation. Come segnalato da Gematsu, i Trofei della versione PS4 sono apparsi nel portale Exophase, probabilmente anticipando un annuncio ufficiale da parte di Forever Entertainment.

La lista sembrerebbe autentica e addirittura è disponibile in varie lingue, italiano incluso. Volendo potrete leggerla a questo indirizzo.

Front Mission 1st: Remake è un RPG tattico in cui i giocatori pilotano macchine da guerra chiamate Wanzer per condurre il proprio battaglione alla vittoria. Il sistema di combattimento ruota intorno al prendere di mira parti specifiche degli avversari per assicurarsi la vittoria. Si tratta del rifacimento del primo gioco della serie, uscito nel lontano 1995 su Super Nintendo. Se volete saperne di più, trovate la recensione di Front Mission 1st: Remake sulle nostre pagine.

Al momento il gioco è disponibile solo su Nintendo Switch, dove in futuro arriveranno anche i remake di Front Mission 2 e 3. A questo punto sembrerebbe plausibile l'arrivo di questo e gli altri rifacimenti della serie anche su PS5 e PS4, nonché PC e Xbox, con magari l'annuncio ufficiale che avverrà in occasione del PlayStation Showcase della prossima settimana. Staremo a vedere.