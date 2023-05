My Hero Ultra Rumble: open beta in arrivo per il battle royale di My Hero Academia

Bandai Namco ha annunciato il prossimo lancio di un'open beta per My Hero Ultra Rumble, ovvero il gioco action in stile battle royale incentrato sulla serie My Hero Academia, con anche un trailer di presentazione che comunica le date della prova.

La beta pubblica di My Hero Ultra Rumble si terrà dal 27 maggio fino al 2 giugno 2023 con una breve anticipazione il 26 maggio, il tutto solo su PS4, almeno in base a quanto riferito al momento.

Per partecipare alla beta è sufficiente semplicemente scaricare il pacchetto dedicato alla beta a questo indirizzo e lanciare il gioco all'interno delle date indicate.

Per la precisione, i server della Open Beta saranno disponibili nel seguente periodo:

Dalle 4:00 alle 12:00 di venerdì 26 maggio (ora italiana)

Dalle 4:00 di sabato 27 maggio alle 8:00 di venerdì 2 giugno (ora italiana)

My Hero Ultra Rumble è un action free-to-play basato sulla serie animata, in stile battle royale a squadre. Otto squadre da tre giocatori si sfideranno in una competizione di tipo battle royale, con i giocatori che potranno scegliere il loro personaggio all'interno di un roster di 24, ovviamente tratto dal cast della serie animata.

Collabora con i tuoi alleati online in enormi arene di combattimento, sfrutta al meglio il Quirk del tuo personaggio e aiuta la tua squadra a rimanere in piedi fino alla fine.

Tenya Iida, Denki Kaminari e Itsuka Kendo sono stati aggiunti alla lista di personaggi giocabili per l'Open Beta Testing. Il gioco è previsto uscire anche su Nintendo Switch, PC e Xbox, ma al momento la beta è stata annunciata solo su PS4. Era stato presentato con trailer e gameplay a gennaio del 2022, con uscita poi confermata anche in Italia.