Mortal Kombat 1 avrà il Rollback Netcode sin dal lancio

Tramite la FAQ pubblicata sul sito ufficiale di Mortal Kombat 1, gli sviluppatori di NetherRealm hanno confermato che il gioco avrà fin dal lancio il Rollback Netcode, cosa che sicuramente farà felici molti giocatori di picchiaduro.

Per chi si fosse perso le ultime novità, oggi Warner Bros. Games ha annunciato ufficialmente Mortal Kombat 1, una sorta di reboot della serie in arrivo il 19 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Per l'occasione è stato aperto anche il sito ufficiale, dove per l'appunto apprendiamo la presenza del Rollback Netcode. Per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema che riduce drasticamente la latenza che solitamente si verifica nei macth online, migliorando dunque sensibilmente l'esperienza multiplayer nei picchiaduro.

Nel tempo è diventato una feature praticamente essenziale per il genere e infatti sarà presente anche in Tekken 8 e Street Fighter 6. Non solo, anche molti giochi che non lo supportavano nel tempo hanno iniziato ad aggiungerlo per rimanere al passo con la concorrenza e soddisfare i desideri della community, come ad esempio Dragon Ball FighterZ e Gulty Gear Xrd.

Insomma, il fatto che sia stato confermato anche per Mortal Kombat 1 non stupisce, ma in ogni caso si tratta comunque di un'ottima notizia per i fan della serie.