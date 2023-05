Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 e gli altri in arrivo: è l'anno dei picchiaduro?

Con il recente annuncio di Mortal Kombat 1, ci troviamo di fronte a un'annata ricca per quanto riguarda i picchiaduro, ed è un caso piuttosto strano se si pensa che questo genere è tra quelli che hanno più subito una riduzione di importanza e ampiezza con lo scorrere del tempo. Non c'è dubbio che alcuni titoli siano rimasti ben presenti nelle classifiche di popolarità, ma nel complesso il picchiaduro è diventato un genere sicuramente più di nicchia rispetto a quello che rappresentava nel passato, in particolare durante l'epoca 16-bit o l'esplosione del Neo Geo, dunque è strano e confortante vedere questo nuovo florilegio di giochi, oltretutto perché stanno emergendo praticamente tutti nello stesso periodo. Ricordiamo che, oltre a Mortal Kombat 1 appena annunciato, siamo praticamente vicini all'uscita di Street Fighter 6, gioco di importanza capitale nel panorama di questo genere, in arrivo il 2 giugno 2023.

Non solo: sempre nel 2023 è previsto l'arrivo anche di Granblue Fantasy Versus: Rising, che è una versione riveduta, corretta ed espansa dell'originale ma è comunque destinato a rinvigorire un po' l'ambiente, oltre alla riedizione di King of Fighters 13, sebbene non vi sia ancora una data precisa per quest'ultimo, che è una sorta di remaster dell'originale con online aggiornato e dotato di rollback netcode. Sempre sul fronte SNK ci sarebbe anche Garou 2 all'orizzonte, ma il lancio in questo caso è decisamente più probabile nel 2024, mentre prosegue il supporto a King Of Fighters 15 con la Stagione 2 che porterà nuovi combattenti e ulteriori contenuti al gioco. Tra le curiosità del prossimo futuro possiamo piazzare Project L, ovvero l'esperimento di Riot Games in ambito picchiaduro, che desta qualche dubbio vista la scarsa esperienza del team nell'ambito ma che risulta comunque molto interessante, nonché indicativo del fermento che sembra caratterizzare questo genere. D'altra parte, pensare all'ampio cast di League of Legends come base per un gioco di questo tipo basta a creare una certa aspettativa.

Tra gli altri, il titolo probabilmente più significativo in arrivo nel prossimo periodo, oltre ai citati Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1, è Tekken 8, anche questo annunciato, presentato e con una data d'uscita non nota ma che non dovrebbe essere troppo distante. Più probabilmente piazzato verso il 2024, ma comunque piuttosto vicino, completando un trittico che non si vedeva da parecchio tempo, con questa compattezza. C'è la possibilità che tutto questo possa portare a un rilancio generale dei picchiaduro? Difficile fare previsioni, ma è chiaro come i publisher abbiano intenzione di scommettere su questo genere, almeno quelli che hanno già una certa dimestichezza nell'ambito. D'altra parte, Mortal Kombat si sta rilanciando come franchise anche attraverso i nuovi film al cinema, mentre Street Fighter 6 è un nome in grado di richiamare l'attenzione anche al di fuori della ristretta cerchia di appassionati.

In questo senso, è chiaro anche come Capcom abbia intenzione di andare a pescare presso un pubblico più ampio con alcune scelte effettuate per il nuovo capitolo, tra il sistema di controlli facilitato e l'aggiunta di modalità single player e con progressione costante che chiaramente strizzano l'occhio all'utenza di massa. Tutto questo fa nascere la speranza di un rilancio generale del picchiaduro, che rappresenta tra l'altro un genere in grado di adattarsi perfettamente al nuovo concetto di live service o gioco come "piattaforma" da supportare ed espandere su un lungo periodo, dunque particolarmente adatto al mercato odierno.