Street Fighter 6 supporta il cross-play e il rollback netcode

Street Fighter 6 avrà un multiplayer online avanzato con il supporto di cross-play e rollback netcode, ha riferito Capcom nel corso della Summer Game Fest 2022, confermando alcune evoluzioni importanti per il picchiaduro.

Street Fighter 6 è presente in forma giocabile alla Summer Game Fest in questi giorni, cosa che ha consentito di provare con mano questo nuovo capitolo della serie Capcom che, per il momento, sembra piuttosto convincente.

Street Fighter 6, uno screenshot

Interessanti anche le caratteristiche annunciate dagli sviluppatori, tra le quali anche questo multiplayer online migliorato con l'aggiunta di alcune caratteristiche tecniche diventate di notevole importanza.

Il cross-play consentirà dunque di combattere tra giocatori su piattaforme diverse, ed è una caratteristica importante in un gioco tornato ad essere multipiattaforma, visto che oltre a PlayStation PC sarà disponibile anche su Xbox Series X|S, espandendo in maniera notevole la community e quindi il bacino di sfidanti.

Per quanto riguarda il rollback netcode, si tratta di un metodo che consente di migliorare l'inevitabile latenza che può emergere dalla connessione online: in pratica, il gioco effettua una sorta di predizione sulla mossa che l'avversario potrebbe fare, eventualmente sostituendola in corsa con quella effettivamente fatta attraverso il rollback. Sebbene sembri una misura artificiosa e destinata a creare confusione, si è in verità rilevata molto interessante anche per l'accuratezza dell'intelligenza artificiale ed è piuttosto apprezzata dai giocatori dove questa è presente.

Di Street Fighter 6 abbiamo visto il primo video di gameplay con Guile al Summer Game Fest 2022.