Elden Ring: il cosplay di Melina da win_winry è in stato di grazia

Elden Ring non si presta facilmente ai cosplay come altri giochi o serie animate, tuttavia è riuscito subito a far entrare alcuni personaggi nell'immaginario comune, come vediamo con questo cosplay di Melina da parte di win_winry, che reinterpreta la ragazza un po' a modo suo.

A dire il vero, il tono del cosplay non è propriamente in linea con lo spirito originale di Melina, ma ne è sicuramente una versione più affine allo stile tipico della cosplayer in questione, dunque ha un certo senso in quest'ottica. La leggiadra maiden che si offre come guida al Senzaluce appare nel gioco come una figura misteriosa, sempre ammantata da un'aura magica e coperta da un pesante mantello che la nasconde quasi interamente.

Ebbene, il cosplay di win_winry ci mostra cosa si cela sotto il mantello e a quanto pare non è cosa da maidenless. In ogni caso, l'idea è indubbiamente simpatica e la riportiamo, come abbiamo fatto per diverse altre performance della modella in questione, sebbene questa interpretazione sicuramente contravvenga al canone del personaggio originale.

Al di là di questo, il mantello è... un mantello e il trucco sull'occhio riprende effettivamente l'aspetto del personaggio originale, dunque il lavoro svolto sicuramente è visibile.