Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, dice un leaker

Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, secondo quanto riferito dal leaker The Snitch, una fonte relativamente nuova ma che si è rivelata tremendamente attendibile.

Parliamo infatti della persona che ha rivelato in anticipo l'uscita di The Last of Us Parte 1, azzeccando anche il fatto che il gioco sarebbe arrivato sia su PS5 che su PC, e che in precedenza aveva messo a segno altri leak di una certa rilevanza.

Considerando anche che alcuni giorni fa si parlava di Silksong al Summer Game Fest 2022, la possibilità che il gioco venga presentato durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase è effettivamente concreta.

Annunciato all'inizio del 2019, Hollow Knight: Silkson si sta facendo attendere parecchio dai tantissimi fan della serie, che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul nuovo capitolo del metroidvania targato Team Cherry.

È chiaro che un debutto al day one su Xbox Game Pass per il gioco sarebbe una notizia clamorosa, capace anche da sola di elevare il livello qualitativo dello show. Scopriremo la verità domenica 12 giugno, a partire dalle 19.00.