Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di kiim_cosplay è luce tra le tenebre

Come non rimanere ammaliati da questo cosplay di Aphrodite realizzato da kiim_cosplay? È davvero la luce della bellezza tra le tenebre della rete. Stiamo ovviamente parlando della dea in versione Record of Ragnarok, quella attualmente più nota e amata.

Come potete vedere, il cosplay è stato realizzato con grande rigore. kiim_cosplay ha confezionato un abito delizioso, ha decorato la sua pettinatura di fiori e si è truccata in linea con il personaggio della serie.

Ha anche interpretato il personaggio in modo molto personale, rendendolo più pensoso rispetto a quello originale, tanto da farlo poggiare su di una colonna per darle modo di riflettere. Insomma, è una dea che non tradisce se stessa, pur non rinunciando a mostrare degli aspetti inediti del suo carattere.

Per il resto vi ricordiamo che Record of Ragnarok racconta di un torneo tra gli uomini e gli dei in cui si decide il destino del genere umano. Riusciranno gli eroi mortali a battere le divinità?