Vampire Survivors: patch 0.7.2 disponibile con un nuovo stage e un nuovo personaggio

Come promesso, Vampire Survivors è stato aggiornato con la patch 0.7.2, che aggiunge un nuovo stage (in realtà ancora in versione non definitiva), nonché un nuovo personaggio, due nuovi arcanas, una nuova arma con la sua evoluzione e un nuovo PowerUp.

Inoltre ora la schermata di selezione degli stage mostra quando è disponibile l'evento dell'eclisse lunare a Moongolow (serve per sbloccare lo stage 5); i bonus delle Golden Egg si possono disattivare; ci sono stati dei miglioramenti in alcune risorse grafiche; il prezzo dei potenziamenti segue un sistema differente, non più basato sulle percentuali; aggiunte delle icone sulla mappa per Vacuum, Rosary, Orologion, Nduja e Floor Chicken.

Naturalmente sono stati sistemati anche dei bug residui, anche quelli relativi ai crash dei controller. Insomma, questo piccolo progetto, capace di vendere centinaia di migliaia di copie, continua a crescere, per la gioia degli appassionati. Vedremo con le prossime patch cosa sarà introdotto.