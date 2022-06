Assassin's Creed: il cosplay di "Nadya Auditore" di nadyasonika tra i canali di Venezia

Assassin's Creed torna a fornire ispirazione per una reinterpretazione alquanto personale con questo cosplay di "Nadya Auditore da Firenze" da parte du nadyasonika, che ha proposto una sua versione personalizzata del celebre protagonista di Assassin's Creed 2 in versione femminile, in questo caso tra i canali di Venezia.

L'indimenticabile Ezio Auditore è sicuramente uno dei personaggi rimasti più nel cuore degli appassionati della serie, protagonista di alcuni dei migliori capitoli in assoluto come Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations.

Nadyasonika mette in mostra un elaborato costume che ha costruito per replicare il protagonista della serie e appare davvero come un lavoro fatto benissimo. Questo sia per l'abito da assassino, riprodotto alla perfezione fin nei minimi particolari, ma anche con la cura particolare riposta nella scelta dei materiali.

"Nadya Auditore" sembra dunque un'assassina in piena regola, con un abito in perfetto stile e molto piacevole alla vista, come si conviene al look sempre molto curato di Ezio. Per l'occasione, le foto sono state fatte anche all'interno di una produzione di notevole entità, visto che sembrano essere state scattate proprio a Venezia.