Resident Evil, il cosplay di Jill Valentine da Helly per celebrare RE4 Remake

Resident Evil è tornato sotto i riflettori grazie all'annuncio del remake del quarto capitolo, e Helly Valentine ha voluto celebrare l'evento rispolverando il suo cosplay di Jill Valentine, la protagonista di RE3.

Naturalmente Jill non sarà presente in Resident Evil 4 (ecco tutto quello che sappiamo sul remake), ma immaginiamo che la modella russa si sia già attrezzata per realizzare degli splendidi cosplay di Ashley, la ragazza che Leon è incaricato di salvare nel gioco.

Tornando al terzo episodio della serie Capcom, Helly ha riprodotto in maniera molto fedele l'abbigliamento della protagonista e la sua acconciatura, aggiungendo all'interpretazione la propria esuberante fisicità.

Disharmonica non è ovviamente l'unica ad aver reso omaggio al personaggio di Jill: lo hanno fatto in passato anche Kalinka Fox, Hika.cosplay e Sophiegamergirl.