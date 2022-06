Call of Duty: download e unità vendute si calcolano in miliardi e non milioni, ecco le cifre

Quanto è grande Call of Duty? La risposta richiede alcune specifiche, ma una cosa è certa: il numero di vendite e download va calcolato in miliardi, non milioni.

Come riportato da ChalieIntel su Twitter, Call of Duty ha generato a oggi 30 miliardi di introiti. Ciò che colpisce di più, però, è il numero di copie premium (ovvero i Call of Duty a pagamento che escono ogni anno) vendute: parliamo di 425 milioni di copie. A queste, si sommano l'impressionante numero di 650 milioni di download di Call of Duty Mobile e i 125 milioni di giocatori di Call of Duty Warzone. Il totale è quindi di oltre un miliardo di copie di Call of Duty istallate su PC, console e smartphone.

Ovviamente, le copie di Warzone e Call of Duty Mobile non hanno tutte generate un guadagno, ma sappiamo bene che questo lato del business di Activision è più che remunerativo: i 30 miliardi di introiti sono un significativo indicatore del successo della saga.

Inoltre, è chiaro che questi numeri potranno solo aumentare con l'arrivo di Call of Duty Modern Warfare II e Call of Duty Warzone 2.0. Per tutte le informazioni su questi giochi, ecco la nostra anteprima da poco pubblicata.