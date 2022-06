Demon Slayer, il cosplay di Inosuke di cinnannoe è selvaggio e sorridente

Inosuke è sicuramente uno dei personaggi più simpatici e amati della serie giapponese Demon Slayer, tanto che i cosplay dedicati non mancano. Pur essendo un personaggio maschile, anche le cosplayer, come cinnannoe, si dilettano a interpretarlo, forse per i suoi modi selvaggi che conquistano.

Come potete vedere, il cosplay di cinnannoe è davvero rigoroso, sia nella parte bassa in stile pelliccia di animale selvatico, sia nella maschera da cinghiale, immancabile per Inosuke quando è impegnato in combattimento. Naturalmente, non potendo lasciare il petto nudo, la cosplayer ha indossato un top bianco che comunque non disturba. Le mancano solo le due spade per essere perfetta.

Inosuke è uno degli ammazzademoni, parte della squadra del protagonista Tanjiro. È un personaggio molto irruento e diretto, che si getta a capofitto nell'azione, senza starci a pensare troppo. Nonostante la scorza da duro, riesce a essere molto gentile e farebbe di tutto per difendere i suoi amici.