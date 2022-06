Overdose: Kojima Productions ha chiesto la rimozione dell'articolo di Tom Henderson

Kojima Productions ha contattato l'insider Tom Henderson via email chiedendogli la rimozione dell'articolo su Overdose, il suo presunto prossimo gioco. Henderson ha riportato la cosa su Twitter, affermando però di non aver esaudito la richiesta, come verificabile dal fatto che l'articolo è ancora online.

Per molti tanto è bastato a confermare la bontà della fuga di notizie, ossia dell'esistenza di Overdose. D'altro canto, se così non fosse, perché avrebbe chiesto la cancellazione dell'articolo? Quindi possiamo aspettarci che nei prossimi giorni Overdose sia presentato al pubblico. Non è ancora chiaro se al Summer Game Fest o in un'altra occasione, anche se un tweet di Geoff Keighley fa propendere più per la prima ipotesi (inoltre lui e Kojima sono dei grandi amici).

Overdose è il prossimo gioco di Hideo Kojima?

Naturalmente non c'è ancora niente di confermato, ma in questo caso siamo ben oltre il semplice sospetto. Overdose potrebbe quindi essere effettivamente l'horror di Kojima Productions di cui si è vociferato a lungo negli scorsi anni, praticamente da dopo il lancio di Death Stranding.

Per adesso del gioco si sa solo quanto riportato da Henderson, ossia che è un horror in terza persona, giocabile anche in prima. Ne sapremo sicuramente di più quando sarà mostrato.