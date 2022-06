È arrivato il weekend e ci troviamo nel pieno degli eventi videoludici estivi, dunque tra una cosa e l'altra i videogiochi sono al centro dell'attenzione, specialmente nel fine settimana tra l'11 e il 12 giugno in cui si concentrano alcune delle presentazioni più attese dell'intero anno. Con l'estate alle porte e le scuole chiuse è dunque un periodo magico anche per dedicarsi all'argomento: cosa giocherete questo weekend?

L'attenzione è sicuramente rivolta soprattutto all'aspetto teorico del mercato videoludico: come in una sorta di calciomercato estivo, durante la settimana della Summer Game Fest e dell'Xbox & Bethesda Showcase si pensa più alla programmazione del futuro che al gioco effettivo, ma questo non significa che non ci siano comunque soluzioni più immediate per dedicarsi a questo hobby.

Dal punto di vista delle nuove uscite ci sono almeno due giochi di rilievo sono spuntati sul mercato: parliamo prima di tutto di Mario Strikers: Battle League Football su Nintendo Switch, nuovo gioco di calcio a tema mariesco per la console Nintendo.

A lunga distanza dal precedente capitolo uscito su Gamecube, Mario Strikers torna in forma smagliante per la console ibrida, con una nuova evoluzione di ottimo livello.

Come riferito nella nostra recensione di Mario Strikers: Battle League Football, il nuovo gioco per Nintendo Switch è dotato di un gameplay immediato ma anche profondo e stratificato, oltre a una serie di accorgimenti tattici e animazioni che possono generare situazioni imprevedibili e molto varie.

L'altro gioco di rilievo è The Quarry, nuova avventura narrativa dal taglio cinematografico da parte di Supermassive Games. Il gioco segue in pieno lo stile ormai tipico del team di sviluppo, mettendo in scena un "teen horror" che sembra un vero e proprio film interattivo.

The Quarry, una scena del gioco

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di The Quarry: si tratta di un titolo molto interessante, anche se si porta dietro un po' i difetti intrinseci di questa impostazione, come un gameplay piuttosto limitato, ma facendo leva comunque su una narrazione di buon livello e un coinvolgimento notevole dato dalla realizzazione tecnica con "attori" digitali.

Infine, ricordiamo il prosieguo di The Elder Scrolls Online con l'arrivo della maxi-espansione High Isle, che porta avanti il gigantesco MMORPG di Bethesda con una nuova area esplorabile, e Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords in versione Nintendo Switch, vero e proprio classico intramontabile da parte di Obsidian, assolutamente consigliato a tutti gli amanti degli RPG classici e di Star Wars.

A tutto questo ovviamente si aggiunge l'immancabile backlog che grava sulle spalle di ognuno di noi, dunque cosa giocherete questo weekend dell'11 e 12 giugno 2022?