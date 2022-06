Forza Motorsport sarà all'Xbox Showcase ma non uscirà quest'anno, secondo un insider

Nonostante non sia mai stato annunciato come in arrivo nel 2022, in molti danno quasi per scontata l'uscita di Forza Motorsport nel corso di quest'anno, ma secondo il noto insider Tom Henderson questo non avverrà, con il nuovo capitolo della serie Turn 10 che sarebbe invece previsto per il 2023.

"Sono piuttosto sicuro che vedremo l'annuncio del DLC sulle Hot Wheels di Forza Horizon 5 e una prima occhiata al prossimo Forza Motorsport, che è previsto arrivare per la primavera del 2023 in base a quello che ho sentito", ha risposto Henderson a chi chiedeva informazioni possibili sulla serie Forza. Non avendo mai visto in azione il nuovo Forza Motorsport (che sarebbe in sostanza Forza Motorsport 8) al di là del primo teaser trailer in engine del 2020, l'affermazione del giornalista/insider risulta piuttosto verosimile, considerando anche la credibilità che ha raggiunto a questo punto il personaggio. Inoltre, l'esistenza di un DLC sulle Hot Wheels per Forza Horizon 5 pare essere stata confermata direttamente da Steam.



La cosa delude però parecchi giocatori che, in qualche modo, erano ormai convinti dell'uscita di Forza Motorsport nel corso del 2022, sebbene questa non sia mai stata suggerita da fonti ufficiali. Il problema maggiore, in effetti, sarebbe l'effettiva mancanza di produzioni first party di rilievo da qui alla fine dell'anno, a meno che non emergano sorprese nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase, ovviamente.

La lavorazione del nuovo Forza Motorsport da parte di Turn 10 sta prendendo parecchio tempo a causa dell'evoluzione applicata all'engine di base del gioco, il ForzaTech, che dovrebbe essere stato sviluppato per sfruttare al meglio gli hardware di nuova generazione. In base a quanto riferito in precedenza, infatti, Forza Motorsport dovrebbe uscire esclusivamente su Xbox Series X|S e PC e non su Xbox One, anche se una build di prova del gioco su tale piattaforma pare sia comunque stata sottoposta ad alcuni test.

Ne sapremo di più ovviamente nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase previsto per domani, 12 giugno 2022, alle ore 19:00.