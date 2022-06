Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri su PC, una data d'uscita spunta su Metacritic

Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri potrebbe avere una data d'uscita fissata per il 20 giugno 2022, in base a quanto riferito da Metacritic, che di per sé non è proprio una fonte comune per questo tipo di informazioni ma resta comunque un sito prestigioso.

Potrebbe ovviamente essere un placeholder quello che possiamo vedere nella pagina dedicata alle prossime recensioni del gioco, ma è anche vero che l'uscita di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri su PC non dovrebbe essere lontana a questo punto, considerando che è già arrivato su PS5 e che la versione Windows era previsto in questi mesi.

D'altra parte, proprio ieri è emersa la classificazione del gioco in Corea del Sud che fa pensare a un'uscita imminente, dunque tutti i segni convergerebbero sul lancio prossimo.

A questo punto, è possibile che l'annuncio dell'uscita possa arrivare nel corso del PC Gaming Show, fissato per domani, 12 giugno 2022, alle ore 21. Sebbene si tratti di un first party Sony PlayStation, dunque più portato ad essere presente durante uno degli eventi tipici della compagnia come State of Play o simili, è possibile che possa rientrare in una presentazione dedicata al mondo PC visto che si tratta di un altro passo importante, in questo ambito, da parte di PlayStation Studios.

Per conoscere meglio la raccolta in questione vi rimandiamo alla recensione di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri in versione PS5, ricordiamo che si tratta della riproposizione con grafica aggiornata di Uncharted 4: Fine di un Ladro e di Uncharted: L'eredità Perduta, ovvero lo spin-off collegato al quarto capitolo e rilasciato come gioco "minore" nella serie principale.