Duke Nukem: un film ufficiale in produzione dai creatori di Cobra Kai

C'è un film di Duke Nukem in lavorazione, a quanto pare da parte dei creatori della serie Cobra Kai e con produzione affidata a Legendary Entertainment, dunque un progetto di notevole portata per l'adattamento cinematografico del celebre sparatutto.

La notizia arriva da Hollywood Reporter, che nel settore può essere considerato una fonte particolarmente affidabile, inoltre è corredata da diverse informazioni aggiuntive. Alla guida del progetto Duke Nukem ci sarebbe dunque Legendary Entertainment, compagnia che di recente si è occupata anche di Dune e che ha ottenuto i diritti cinematografici in accordo con Gearbox.

La gestione del film è nelle mani di Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg nel ruolo di producer, tutti responsabili peraltro dell'ottima serie Cobra Kai su Netflix.

Duke Nukem, un'illustrazione classica

A collaborare con questi anche Jean Julien Baronnet di Marla Studios, uno specialista degli adattamenti da videogioco dopo aver lavorato anche su Assassin's Creed.

Attualmente, la produzione avrebbe avviato i lavori sulla sceneggiatura ed è in cerca di uno scrittore ufficiale per l'adattamento cinematografico, così come manca un regista designato, dunque il progetto si trova ancora in fase preliminare. Tuttavia, i nomi coinvolti sono di alto profilo, dunque possiamo aspettarci ottime cose da questa reinterpretazione di Duke Nukem sul grande schermo.

Di recente, l'originale Duke Nukem Forever del 2001 era trapelato completamente online.