Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri classificato in Corea del Sud, versione PC imminente?

La versione PC di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri potrebbe essere imminente, vista la recente classificazione del gioco in Corea del Sud. Sulla scheda di classificazione viene specificato chiaramente che si tratta della versione PC. Del resto quella PS5 è già disponibile da mesi, quindi non avrebbe senso che fosse classificata ora.

Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri contiene due giochi: Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'eredità perduta, ossia gli ultimi due titoli del franchise. Di solito quando un prodotto viene classificato significa che manca poco per l'uscita effettiva. Sulla pagina coreana di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri non viene specificato niente in tal senso, ma questo è un ottimo momento per l'arrivo di un qualche annuncio in merito.

L'ipotesi è che potrebbe essercene uno durante l'Epic Games Store Summer Showcase, dedicato esclusivamente al PC, ma non c'è alcuna certezza in merito.

Recentemente Sony è stata attivissima in ambito PC, in particolare per gli annunci di The Last of Us Parte I e Spider-Man. In effetti, contando anche God of War e Miles Morales, quest'anno potrebbero essere ben cinque i giochi dei PlayStation Studios a essere pubblicati su PC.