Pokémon: la serie è a quota 440 milioni di copie vendute, 60 milioni solo nell'ultimo anno

The Pokémon Company ha aggiornato i dati di vendita della serie Pokémon, sia dei capitoli principali che degli spin-off, che al momento supera i 440 milioni di copie vendute nel mondo.

I dati sono relativi alla fine dell'ultimo anno fiscale, che si è concluso il 31 marzo 2022. In precedenza le vendite totali della serie ammontavano a 380 milioni di copie, dunque nell'ultimo anno sono state vendute all'incirca 60 milioni di copie di giochi Pokémon.

Di queste sappiamo per certo grazie agli ultimi dati forniti da Nintendo che 14,65 milioni di copie sono dei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, mentre Leggende Pokémon Arceus è a quota 12,64 milioni di copie, un ottimo risultato visto che parliamo di un gioco non in doppia versione come quelli principali e che è uscito a fine gennaio.

Dai dati condivisi da The Pokémon Company apprendiamo anche che nell'ultimo anno fiscale sono state prodotte 43,2 miliardi di carte del GCC Pokémon, con un incremento di 9 miliardi rispetto all'anno precedente.