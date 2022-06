God of War: Ragnarok: fan arrabbiati per la mancata presenza al Summer Game Fest

I fan di God of War: Ragnarok sono rimasti molto delusi dalla mancanza di annunci relativi al gioco durante il Summer Game Fest 2022. Molti lo stanno vivendo come un segno del rinvio del gioco, anche se in realtà non ci sono comunicazioni ufficiali in tal senso.

C'è da dire che Sony non aveva mai annunciato niente in tal senso e che le voci sulla presenza dell'ultima fatica di Sony Santa Monica al Summer Game Fest erano appunto solo voci. Probabilmente la delusione è più legata al fatto che il gioco possa essere effettivamente rimandato al 2023, quindi molti anelano a conoscere la data d'uscita ufficiale per essere rassicurati.

Va detto che difficilmente Sony spenderebbe un gioco importante come God of War: Ragnarok in un evento che non può gestire direttamente, mescolandolo con molti altri annunci. Va poi ricordato che anche se ancora non c'è una data d'uscita, rimane ancora valido l'annuncio che lo vedremo nel 2022, salvo comunicazione contraria. Probabilmente la multinazionale giapponese dedicherà uno State of Play monografico al gioco, come fatto con Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Infine, va ricordato anche che negli ultimi anni Sony ha schivato in ogni possibile modo il periodo dell'E3, ossia giugno, per fare i suoi annunci. Quindi non si capisce perché quest'anno sarebbe dovuta andare diversamente.

Certo, le voci sul cambio della data segnaposto degli scorsi giorni possono destare un po' di preoccupazione, ma alla fine si tratta sempre di movimenti dietro le quinte che possono significare cose molto diverse da quelle che crede il pubblico. Del resto, nel caso fosse rinviato, significherebbe semplicemente che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per rifinirlo, quindi, attesa a parte, non sarebbe necessariamente una brutta notizia.