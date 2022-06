The Last of Us Parte 1: video confronta l'originale e il remake per PS5

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che confronta The Last of Us Parte 1 per PS5 con la versione originale. Ovviamente si tratta di un'analisi preliminare, in quanto per ora l'unico materiale a disposizione per dei paragoni è il trailer ufficiale pubblicato nella giornata di ieri, ma tanto basta per notare alcune differenze sostanziali tra originale e remake.

Come fa notare ElAnalistaDeBits, la versione originale di The Last of Us utilizza delle cutscene pre-renderizzate, mentre quelle viste nel trailer del remake per PS5 sono in tempo reale. Lo YouTuber afferma che ci sono stati miglioramenti per quanto riguarda la vegetazione e che il remake ha ereditato degli asset da The Last of Us 2.

Allo stesso modo i volti dei personaggi sono stati ricreati e presentano animazioni facciali di qualità superiore. Al contrario, le animazioni generali sembrerebbero essere identiche all'originale per PS3, con alcuni piccoli miglioramenti. ElAnalsitaDeBits nota anche che The Last of Us Parte 1 vanta un sistema di illuminazione globale di qualità superiore e anche gli effetti delle esplosioni sembrerebbero essere stati rielaborati.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre mentre la versione PC arriverà in un secondo momento. Naughty Dog sta anche lavorando al multiplayer standalone di The Last of Us di cui ieri Neil Druckmann ha svelato nuovi dettagli.