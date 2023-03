The Lord of the Rings: Gollum, nuova data d'uscita ufficiale annunciata

The Lord of the Rings: Gollum ha finalmente una nuova data d'uscita ufficiale: il 25 maggio 2023. Il gioco sarà lanciato da subito su PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC (su Steam). La versione Nintendo Switch uscirà sempre nel corso del 2023, ma più avanti e in data ancora da destinarsi.

The Lord of the Rings: Gollum racconta del viaggio per la Terra di Mezzo del fu Sméagol alla ricerca dell'unica cosa che ormai conti per lui. Il gioco è tratto dalla trilogia de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien ed è stato sviluppato in collaborazione con la Middle-earth Enterprises.

Il gameplay è basato sulle abilità di Gollum e sulla sua spietatezza, nonché sulla sua doppia personalità che durante il gioco darà più di qualche problema e costringerà il giocatore ad abbracciare il lato oscuro del personaggio o a seguire quel poco di umano (o hobbit che dir si voglia) gli è rimasto.

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di The Lord of the Rings Gollum, in cui abbiamo spiegato che il gioco "parte dall'inusuale premessa di accantonare cavalieri in armatura, misteriose stregonerie e sinuosi elfi dai capelli argentei per stringere l'obiettivo su una delle creature più complesse e al tempo stesso più ripugnanti nel legendarium di Tolkien. Se quella di mettere Gollum al centro del palcoscenico è di per sé una scelta molto rischiosa, offre al contempo l'opportunità di esplorare dozzine di momenti e luoghi inediti della Terra di Mezzo, sfruttando la contorta psiche del protagonista per raccontare i retroscena di Arda. I dubbi iniziano ad emergere non appena l'opera si ricorda di essere un videogioco, scontrandosi con meccaniche eccessivamente stilizzate e spesso antiquate, sorrette da un comparto grafico ancora acerbo e sporcate da qualche inciampo di natura tecnica. Nelle sezioni testate il gameplay e l'elemento estetico non riuscivano a mettersi efficacemente al servizio del racconto, lasciando tutte le responsabilità nelle mani della sola scrittura."