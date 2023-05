Epic Games Store, Death Stranding è il gioco gratis misterioso del 18 maggio 2023

Death Stranding è il gioco gratis misterioso disponibile a partire da oggi su Epic Games Store: la piattaforma non aveva voluto rivelare il titolo, e a quanto pare c'era un motivo valido per tanta segretezza vista la popolarità e la qualità dell'avventura diretta da Hideo Kojima.

Come al solito, scaricare e installare il gioco è semplicissimo: basta visitare la pagina di Death Stranding su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", seguendo poi le istruzioni a schermo fino al completamento dell'acquisto.

A quel punto il titolo farà parte della vostra libreria digitale per sempre e potrete scaricarlo e installarlo ogni volta che vorrete. Occhio, però: avrete tempo per effettuare questa procedura solo fino alle 17.00 del 25 maggio, quando sarà disponibile il prossimo gioco gratis.

Certo, in verità il regalo di oggi non è nuovo: Death Stranding è stato il gioco gratis dell'Epic Game Store anche lo scorso 25 dicembre: un regalo di Natale che la piattaforma digitale ha voluto fare ai propri utenti, e che in questo caso viene bissato.

Se siete fra le due o tre persone che ancora non conoscono l'esperienza messa a punto da Hideo Kojima con Norman Reedus come protagonista, date un'occhiata alla nostra recensione di Death Stranding.