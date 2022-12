Epic Games Store: Death Stranding Director's Cut è il gioco gratis del 25 dicembre 2022

Death Stranding: Director's Cut è il gioco gratis disponibile su Epic Games Store per oggi, 25 dicembre 2022, all'interno dell'iniziativa di regali giornalieri che ha organizzato Epic Games anche per quest'anno in corrispondenza del Natale.

Anche in questo caso, un suggerimento su cosa potesse essere era spuntato dalla carta da regalo che "copriva" la copertina del gioco misterioso, finalmente svelato confermando una delle ipotesi più accreditate tra quelle emerse in precedenza.

Si tratta dunque di Death Stranding: Director's Cut, davvero un bel regalo di Natale per tutti coloro che non possiedono già il titolo in questione.

Effettuare il download, come al solito, è semplicissimo: basterà visitare la pagina dei giochi gratis su Epic Game Store, cliccare sul banner di Death Stranding e poi sul pulsante "Ottieni", effettuando naturalmente l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali. A quel punto il titolo entrerà nella nostra libreria e ci resterà per sempre.

Il gioco in questione ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della più recente opera di Hideo Kojima, pubblicata inizialmente su PS4 e poi arrivata su PC a qualche mese di distanza, seguita poi da una Director's Cut estesa e arricchita di alcuni contenuti ed elementi leggermente differenti.

Proprio questa è la versione del gioco offerta oggi agli utenti di Epic Games Store, dunque l'esperienza migliorata e completa. Sebbene sia stato accolto da giudizi piuttosto contrastanti, vista anche la particolarità dell'esperienza di gioco, rimane comunque un titolo davvero molto interessante, fra i più notevoli usciti nella scorsa generazione di console.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Death Stranding, ricordando peraltro che, di recente, Hideo Kojima ha annunciato Death Stranding 2 con un trailer ai The Game Awards 2022.