Xbox Game Pass: 220 giochi aggiunti nel 2022, il prezzo complessivo è impressionante

Siamo ormai alla fine del 2022 e possiamo dunque avere una panoramica totale sui giochi inseriti all'interno di Xbox Game Pass nel corso dell'anno, con un riepilogo anche sul valore complessivo di tali giochi, in base a quanto fatto dal sito polacco XGP, dedicato proprio al servizio su abbonamento di Microsoft.

Non si tratta dunque di una fonte ufficiale, dunque va presa come un'indicazione da confermare. Tuttavia, in base a quanto raccolto dal sito in questione emerge che, nel corso del 2022, sono stati aggiunti 220 giochi all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, ovvero considerando sia Xbox Game Pass che PC Game Pass.



Un riepilogo su base mensile, che però non riporta precisamente tutti i giochi in questione, può essere visto nel tweet riportato qui sopra. Per quanto riguarda il valore totale complessivo dei giochi inseriti nel catalogo, ottenuto sommando il prezzo standard di ognuno di questi, la cifra è davvero notevole.

Si parla infatti di 7.173 dollari: questo sarebbe il prezzo cumulativo di tutti i giochi che sono stati inseriti quest'anno all'interno di Xbox Game Pass, dunque non riguarda il valore totale dei giochi in catalogo, che sarà ovviamente superiore, ma solo dei nuovi titoli introdotti nel corso dell'anno 2022.

Come abbiamo visto, Microsoft ha deciso di non effettuare una seconda introduzione di nuovi giochi per il mese di dicembre 2022, in maniera piuttosto anomala rispetto allo standard delle due mandate mensili, rimandando tutto all'inizio del 2023. A questo punto, attendiamo dunque di scoprire quali siano i nuovi giochi in arrivo previsti per gennaio.