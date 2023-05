Epic Games Store: il gioco gratis del 25 maggio 2023 è un mistero

Epic Games Store ha annunciato che il gioco gratis che verrà reso disponibile per tutti gli utenti a partire dal 25 maggio 2023 è... ancora una volta un mistero. Ovvero ci sarà effettivamente un titolo in regalo, ma per il momento non è stato svelato di cosa si tratta, come accaduto la scorsa settimana.

Proprio in questi minuti abbiamo scoperto che il gioco gratis di oggi, 18 maggio 2023, è Death Stranding. Attualmente invece per quello della prossima settimana brancoliamo nel buio e quindi sarà necessario attendere novità ufficiali o qualche soffiata per scoprire di cosa si tratta.

Solitamente Epic Games svela con chiarezza quali giochi verranno regalati la settimana successiva, ma in occasioni speciali, come in questo caso le promozioni dei Mega Saldi, preferisce puntare sul fattore sorpresa per incuriosire i giocatori. Lo stesso iter si dovrebbe ripetere anche per le prossime due settimane.

Insomma, che ci piaccia o meno per scoprire il prossimo gioco gratis dell'Epic Games Store dovremo attendere fino alle 17:00 del 25 maggio 2023. Naturalmente sarà nostra premura aggiornarvi non appena ci saranno dettagli precisi in merito. Intanto potete dedicarvi al titolo in regalo di questa settimana.