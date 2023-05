PowerA MOGA XP-Ultra: la recensione del controller trasformabile per PC, Xbox e Android

Stavolta, però, l'azienda americana ha provato a mischiare un po' le carte, lanciando sul mercato il primo controller wireless Xbox su licenza e aggiungendo al dispositivo alcune caratteristiche peculiari pensate per renderlo un accessorio perfetto per gli abbonati a Xbox Game Pass, fra cui la sua capacità di trasformarsi.

Abbiamo parlato spesso di come l'unicità di un prodotto, la sua capacità di distinguersi e puntare in tal modo a soddisfare le esigenze di una specifica nicchia, grande o piccola che sia, svolga un ruolo fondamentale laddove si desideri perseguire il successo. Ebbene, PowerA ha dimostrato in questi anni di aver compreso molto bene tale concetto.

La compatibilità del MOGA XP-Ultra si estende chiaramente a PC e Android , ma in tal senso abbiamo riscontrato alcuni problemi non da poco: in primo luogo non è possibile utilizzare il controller con i device iOS (mentre il gamepad ufficiale Xbox funziona, per dire) e sulla piattaforma Windows il Bluetooth dà qualche grattacapo, evidenziando incomprensioni con alcuni trasmettitori e costringendo in quel caso a ricorrere a una connessione cablata, quest'ultima perfettamente funzionante.

Il dispositivo include infatti una clip che si aggancia alla parte superiore e permette di ospitare un cellulare per il cloud gaming via Game Pass o per il mobile gaming, ma come spesso accade i pesi risultano ben poco bilanciati e così l'esperienza di gioco può diventare stressante piuttosto che piacevole; a maggior ragione se si utilizza il controller nella sua versione "mini", che è ancora più leggera e inconsistente.

Assegnare loro delle funzioni è facile: si tiene premuto per qualche secondo il tasto deputato a questa operazione, posto dietro al controller, dopodiché si preme prima il pulsante che vogliamo assegnare, quindi quello di destinazione. Viene da sé che si tratta di una funzionalità molto importante nelle esperienze a base multiplayer, dato che potremo ad esempio abbinare ai pulsanti extra il salto e l'accovacciarsi o il cambio arma, così da non dover mai lasciare la presa degli stick analogici.

Come detto, PowerA MOGA XP-Ultra è il primo controller wireless Xbox su licenza, e ciò significa che è possibile abbinarlo alla piattaforma Microsoft nel giro di pochi secondi: basta tener premuto il pulsante per la sincronizzazione sul dispositivo finché il LED principale non lampeggia, quindi premere il tasto presente sulla console e il gioco è fatto.

Le dimensioni del dispositivo sono leggermente superiori a quelle del controller ufficiale , mentre il peso pari a 342 grammi (con entrambi i moduli e la clip per smartphone) risulta sostanzialmente inferiore, andando a pareggiare quello dell'Elite Series 2. E lo stesso vale anche nel prezzo, che da listino ufficiale è di 129,99€ e corrisponde appunto a quello attualmente praticato per il controller professionale della casa di Redmond. Anzi, su Amazon in realtà lo supera.

Completamente nero, MOGA XP-Ultra presenta una leggera zigrinatura sui manici che assicura un buon grip e riprende per dorsali e grilletti l'estetica ufficiale Xbox, sebbene i primi emettano un rumore eccessivamente plasticoso alla pressione, esattamente come i due pulsanti extra posteriori. In modalità "mini" il controller appare inconsueto e interessante, ma come già detto ben poco pratico.

La modularità del dispositivo va a creare una netta linea di demarcazione fra i suoi due componenti, dando vita a uno sbalzo che non infastidisce sul piano dell'ergonomia ma che non risulta bellissimo da vedere . Utile e sensato, invece, il piccolo tasto inferiore che accende l'indicatore LED dell'autonomia residua: una funzionalità quasi sempre assente nei controller wireless.

La necessità di montare un adattatore mobile nella parte superiore stravolge un po' il design del PowerA MOGA XP-Ultra , andando non solo a ridurre in maniera sostanziale le dimensioni del pulsante Xbox ma anche collocando i tasti Menu, Visualizza e Condividi in una posizione meno comoda e accessibile, in particolare i primi due che vengono di fatto "integrati" e appiattiti nel modulo che riporta il logo MOGA.

Esperienza d'uso

PowerA MOGA XP-Ultra impugnato: l'ergonomia è molto buona, al netto dell'accessibilità dei tasti funzione

Forte della sua licenza ufficiale, MOGA XP-Ultra è in grado di offrire un'esperienza d'uso del tutto simile a quella del controller Xbox, pur al netto di alcuni feedback meno convincenti nella pressione dei dorsali e dei pulsanti extra posteriori. L'abbiamo utilizzato principalmente su Xbox Series X senza riscontrare problemi e constatando un'ottima autonomia.

La programmazione dei pulsanti extra è semplice e veloce, il che consente di cambiare setup a seconda della situazione. In Redfall, ad esempio, può tornare utile assegnare ai tasti posteriori salto e cambio arma, così da potersi divincolare rapidamente in caso di scontri ravvicinati con un vampiro ed evitare di restare senza munizioni sul più bello.

PowerA MOGA XP-Ultra in versione "mini" impugnato: meno comodo, meno bilanciato, poco utile

L'uso con gli smartphone, condizionato come detto dall'incompatibilità con i device iOS, soffre anche in questo caso di un forte sbilanciamento dei pesi che costringe spesso a poggiare il controller. In più l'adattatore non ci è sembrato solidissimo nell'agganciare il telefono, con tutti i rischi del caso, e in versione "mini" il prodotto perde di significato in nome di una portabilità fine a se stessa: non c'è neppure una custodia nella confezione.

In generale si percepisce il desiderio di PowerA di creare un dispositivo pensato per il Game Pass, ma che perde di vista alcuni concetti fondamentali, fra cui la competitività in termini di prezzo che ci aveva esaltati nella recensione del PowerA Spectra Infinity e che qui viene probabilmente vanificata dall'introduzione della modularità, a conti fatti ben poco utile.