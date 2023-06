Final Fantasy 16: un video gameplay presenta le abilità degli Eikon nel dettaglio

Il canale YouTube di IGN.com ha pubblicato un lungo video gameplay di Final Fantasy 16, dove il director Hiroshi Takai e il combat director Ryota Suzuki presentano e parlano nel dettaglio delle abilità di combattimento di Clive ereditate dagli Eikon.

Avanzando nella storia di Final Fantasy 16, il protagonista infatti otterrà via via sempre più poteri affrontando gli Eikon di Valisthea, con i giocatori che potranno decidere liberamente quali utilizzare, potenziare e personalizzare in base ai loro gusti.

Il video sottostante mostra un buon numero di queste abilità, con tanto di spiegazioni su come funzionano e quali utilità hanno, concentrandosi in particolare su quelle di Fenice, Garuda, Ramuh e Titan.

Takai e Suzuki inoltre affermano che le abilità degli Eikon hanno anche delle proprietà segrete oltre a quelle mostrate nel video che si sbloccano investendo punti abilità per potenziarle, ma che hanno intenzione di lasciare ai giocatori il gusto di scoprirle e sperimentarle in battaglia.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 22 giugno 2023. Nei prossimi giorni sarà disponibile una versione di prova gratuita che permetterà di trasferire i progressi fatti nel gioco completo, ecco tutti i dettagli al riguardo.