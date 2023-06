Diablo 4: un video confronto tra PS5, Xbox Series X|S e PC con dettagli su risoluzione e framerate

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che analizza e confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC di Diablo 4, ora che l'atteso gioco Blizzard è disponibile per tutti i giocatori.

Le analisi del tech enthusiast confermano le informazioni arrivate in precedenza per le versioni console del gioco. Sia su PS5 che su Xbox Series X, Diablo 4 offre un'unica modalità grafica con risoluzione 2160p con temporal reconstruction e 60 fps. Su Xbox Series S invece si scende a 1440p, mantenendo comunque i 60 fps.

Le versioni PS5 e Xbox Series X, sempre secondo ElAnalistaDeBits, sono comparabili a quella PC con settaggi grafici a Alto / Ultra, con il framerate che rimane sui 60 fps in quasi ogni situazione. Sono presenti dei casi di stuttering sporadici, che tuttavia non compromettono l'esperienza nel suo complesso. Su Xbox Series S invece sono stati segnalati dei fenomeni di clipping per l'occlusione ambientale, ombre e texturing.

I tempi di caricamento più brevi si registrano su PC, seguito da Xbox Series S, con Series X e PS5 che invece impiegano circa un secondo in più a completare il processo.

Tirando le somme, ElAnalistaDeBits afferma che Diablo 4 presenta una delle migliori ottimizzazioni mai viste sia su PC che su console e offre un'esperienza di gioco ottima a prescindere dalla piattaforma.

Diablo 4 è disponibile da oggi, anche su PS4 e Xbox One, ma come prevedibile i server stanno avendo alcuni problemi a gestire il grande traffico di giocatori del lancio.