Diablo 4: disponibile il tema dinamico gratis su Xbox Series X|S

Per festeggiare il lancio di Diablo 4, Microsoft ha reso disponibile oggi un tema dinamico gratuito del gioco per tutti i possessori di Xbox Series X|S.

Lo sfondo, come potrete vedere nei due esempi sottostanti, è una versione animata di uno degli artwork ufficiali con protagonista Lilith, la demonessa figlia di Mephisto e creatrice di Sanctuary, nonché nemesi principale di Diablo 4.

Se volete usare questo tema sarete felici di sapere che non c'è nulla da scaricare e installare, dato che è già integrato nei file di sistema. Applicarlo poi è semplicissimo. Vi basta aprire le Impostazioni di Sistema e da qui selezionare Generale > Personalizzazione > Sfondo personale e il gioco è fatto.

Come accennato in apertura Diablo 4 da oggi è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, seppur in queste prime ore dal lancio i server stiano mostrando il fianco alla grande mole di giocatori che si sta collegando per iniziare l'avventura a Sanctuary.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione "work in progress" dell'ultima fatica di Blizzard, mentre giusto pochi minuti fa ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta e analizza le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC.