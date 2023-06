Valve ha rimosso l'emulatore Dolphin da Steam per non incorrere in dispute legali con Nintendo

Sembra che Valve sia stata piuttosto solerte nell'eliminare l'emulatore Dolphin da Steam per non dover incappare in qualche sanguinosa disputa legale con Nintendo, dopo una iniziale minaccia di DMCA da parte della compagnia.

In base a quanto riferito da un portavoce di Valve a The Verge, sembra che la rimozione dell'emulatore non sia avvenuta contestualmente con una richiesta diretta da parte di Nintendo agli editori del software, ma sia stata Valve stessa a contattare Nintendo ed effettuare una procedura in accordo con quest'ultima.

"Data la storia di Nintendo sulle azioni intraprese nei confronti di alcuni emulatori, abbiamo portato subito questo caso alla loro attenzione in maniera proattiva, dopo che il team dell'emulatore Dolphin aveva manifestato l'intenzione di pubblicare il software attraverso Steam", ha spiegato il portavoce Kaci Aitchison Boyle.

Secondo Nintendo, l'emulatore Dolphin viola i diritti sulle proprietà intellettuali registrate dalla compagnia. La faccenda andrebbe approfondita ed è di non facile interpretazione, visto che il software di emulazione di per sé è difficile che infranga delle leggi, ma è piuttosto il suo utilizzo che solitamente comporta tale infrazione.

In ogni caso, la questione curiosa è che anche la richiesta di DMCA da parte di Nintendo non era rivolta a Valve, tuttavia è stata quest'ultima a muoversi per prima, contattare Nintendo e far rimuovere l'emulatore. È chiaro come anche una compagnia delle dimensioni di Valve a questo punto tema fortemente le azioni legali di Nintendo in questo casi, visti i precedenti.

In ogni caso, il risultato è che l'emulatore Dolphin è stato bloccato su Steam prima del suo rilascio, attraverso un'azione concordata tra Valve e Nintendo.