Amnesia: A Machine for Pigs è gratis su GOG per celebrare il lancio di Amnesia: The Bunker

Per celebrare il lancio di Amnesia: The Bunker, disponibile nelle ore scorse su PC e console, GOG ha deciso di mettere a disposizione il precedente Amnesia: A Machine for Pigs come gioco gratis sul proprio store.

Potete riscattare Amnesia: A Machine for Pigs a questo indirizzo su GOG, basta effettuare il login con il proprio account e riscattare il gioco cliccando sul tasto dedicato al regalo di oggi per introdurlo in maniera permanente nella propria libreria digitale legata allo store in questione.

Amnesia: A Machine For Pigs è stato sviluppato in collaborazione da The Chinese Room e Frictional Games, incentrato sull'immaginario costruito dal primo capitolo della celebre serie horror ma con un'ambientazione diversa. Ci troviamo qui nel 1899, nei panni del ricco capitano d'industria Oswald Mandus, che si ritrova ad esplorare i meandri di una misteriosa e oscura fabbrica.

Le caratteristiche sono quelle tipiche della serie: un survival horror in prima persona dominato dalla narrazione ambientale, nel quale dobbiamo risolvere enigmi e cercare soprattutto di evitare gli incontri con le presenze minacciose che incombono nelle varie ambientazioni, visto che affrontarle è poco proficuo. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Amnesia: A Machine for Pigs.

Come abbiamo visto nella recensione di Amnesia: The Bunker, il nuovo capitolo riprende gli elementi principali dell'horror creato da Frictional ma ne approfondisce alcune caratteristiche di gameplay, trasformandolo in una sorta di veri e proprio immersive sim.