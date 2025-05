Il lancio di Marathon preoccupa Bungie, dopo le recenti polemiche

Stando a quanto riportato da Forbes, Bungie sarebbe molto preoccupata per il lancio di Marathon, specie per via delle recenti polemiche legate all'utilizzo di grafica "rubata" al noto artista digitale ANTIREAL, questione che peraltro il team di sviluppo ha confermato.

Lo studio si trova dunque ad affrontare un periodo particolarmente turbolento, che arriva proprio quando sarebbe stato necessario un clima di calma e concentrazione al fine di costruire l'attesa attorno al debutto del nuovo e interessante extraction shooter dagli autori di Destiny e Halo.

Come detto, Bungie ha ammesso che un suo ex dipendente si è indebitamente appropriato di un'opera di ANTIREAL per utilizzarla in Marathon, da qui le similitudini riscontrate, e si è offerta di contattare l'autore per porre rimedio a quanto accaduto. Il danno d'immagine, tuttavia, è stato inevitabile.

Considerando anche i feedback negativi ricevuti dal team di sviluppo in seguito alla closed alpha, è chiaro che i componenti dello studio stanno vivendo un momento critico, e alcuni di essi hanno riferito a Forbes che il morale fra i dipendenti è in caduta libera.