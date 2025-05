Quanti anni ha richiesto lo sviluppo di GTA 6? E quanto è costato?

Se queste stime corrispondono alla realtà, viene da sé che il 26 maggio 2026, quando GTA 6 sarà finalmente disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, saranno passati in totale otto anni dall'inizio dei lavori: una tempistica del tutto simile a quella che si è resa necessaria per il già citato Red Dead Redemption 2.

Considerando che il prequel di Red Dead Redemption ha fatto il proprio debutto nel 2018, infatti, è lecito immaginare che sia in quel periodo che Rockstar Games ha cominciato a dedicarsi a Grand Theft Auto VI, con una fase di pre-produzione che si è poi trasformata in pieno ed effettivo sviluppo dal 2020, appunto.

Soldi ben spesi?

Take-Two ha dichiarato di voler supportare Rockstar Games nella ricerca della perfezione per GTA 6, dunque il pur mastodontico investimento effettuato dal publisher per finanziare lo sviluppo del gioco viene visto come una grande opportunità, specie a fronte dell'enorme potenziale di questo titolo.

Anche per quanto concerne il rinvio, l'editore non si è posto problemi e ha spiegato che "concedere a Rockstar più tempo per un progetto così rivoluzionario è un investimento che vale la pena fare", per poi aggiungere che GTA 6 "è ora la proprietà di intrattenimento più attesa di sempre".

"La complessità e l'ambizione di Grand Theft Auto VI sono maggiori rispetto a qualsiasi altro titolo Rockstar precedente, e il team è pronto a offrire un'esperienza straordinaria, che supererà le aspettative dei giocatori", ha dichiarato Take-Two.