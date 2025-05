Take-Two parla del rinvio GTA 6: vuole supportare Rockstar Games nella ricerca della perfezione

Il rinvio di GTA 6 dall'autunno di quest'anno al 26 maggio 2026 non è stato un duro colpo solo per tantissimi giocatori, ma anche per Take-Two, la compagnia madre dietro a Rockstar Games, che per ovvi motivi ha dovuto ridurre di molto le stime dei ricavi per l'anno fiscale in corso.

Tuttavia, per il CEO Strauss Zelnick si tratta di un prezzo salato ma che è ben disposto a pagare, dato che la cosa più importante è "supportare i team nella ricerca della perfezione". E in tal senso, non vuole porre limiti a Rockstar Games, bensì supportarla.