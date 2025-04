Jack Black va al cinema a dire ai fan di Un Film Minecraft di non lanciare cibo e non urlare

Ora, persino Jack Black - attore di Steve in Un Film Minecraft - ha deciso di dire la propria, andando direttamente in una sala cinematografica.

Ovviamente non è qualcosa di apprezzato dalle multisale , con almeno una situazione durante la quale è stata chiamata la polizia per rimuovere degli spettatori.

Come vi abbiamo già segnalato, Un Film Minecraft ha causato reazioni notevoli (per non dire esagerate) da parte degli spettatori, che hanno iniziato a lanciare pop-corn , denudarsi e urlare come matti all'arrivo di un paio di scene rese famose dai trailer.

Il video di Jack Black al cinema

Ovviamente si tratta di una collaborazione tra il cinema e l'attore, visto che Jack Black non perderebbe tempo per andare ad avvertire gli spettatori di non generare caos durante il film, ma è significativo che abbia deciso di dire proprio queste parole.

Come potete vedere poco sotto, uno spettatore ha ripreso la scena, mostrando che Black è arrivato nella sala dicendo agli spettatori di non lanciare pop-corn e di non urlare "chicken jockey" durante il film (si tratta di una delle scene più apprezzate dai fan casinisti).

Non sappiamo dire se effettivamente il pubblico abbia rispettato la richiesta, ma lo speriamo. Non tutti però credono che sia un problema, visto che il regista ha affermato che non ci si dovrebbe preoccupare troppo e che anzi è divertente vedere i fan urlare e lanciare il cibo durante lo spettacolo.

Vi segnaliamo infine che Un Film Minecraft continua il successo al botteghino e ora punta un altro record.