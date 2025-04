Indiana Jones e l'Antico Cerchio a confronto su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto delle versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e S di Indiana Jones e l'Antico Cerchio , sicuramente utile per farsi un'idea del lavoro svolto da MachineGames per ottimizzare la sua avventura sulle console di Sony.

Le differenze tra le varie versioni

Stando all'analisi dello youtuber, Indiana Jones e l'Antico Cerchio propone un'unica modalità grafica su ogni piattaforma e tutte con un framerate bloccato a 60 fps e risoluzione dinamica. Il gioco utilizza la Ray-Traced Global Illumination (RTGI), con alcune limitazioni su Xbox Series S. Quest'ultima presenta anche tagli nella qualità dei riflessi, texture, ombre ed effetti di post-produzione.





Nel confronto diretto tra PS5 e Xbox Series X, la prima ha una risoluzione mediamente inferiore a quella della console verdecrociata, ma in compenso a un'illuminazione globale superiore.

Per quanto riguarda PS5 Pro non sa dire con certezza se viene impiegata una risoluzione dinamica, ma a ogni modo su questa console il gioco gira generalmente in 4K nativo. Su questa console ha notato miglioramenti minori nell'illuminazione globale, tra cui l'occlusione ambientale e le ombre di contatto in alcune aree.

ElAnalistaDeBits afferma che, nel complesso, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è ottimizzato in modo eccellente su tutte le piattaforme e uno dei migliori lavori dal punto di vista tecnico degli ultimi tempi, con la capacità di mantenere costanti i 60fps e il Ray-Tracing senza compromettere significativamente la risoluzione su tutte le piattaforme.