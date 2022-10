Voti di Famitsu: Bayonetta 3 vicino al perfect score sulla rivista nipponica

Il nuovo numero della rivista nipponica Famitsu è stato distribuito agli abbonati ed è giunto il momento della tradizionale rassegna sui voti assegnati questa settimana, che vedono brillare in particolar modo Bayonetta 3, vicino al perfect score.

Vediamo dunque i voti di questo nuovo numero di Famitsu:

Ace Angler: Fishing Spirits (Switch) - 9/8/8/8 [33/40]

Bayonetta 3 (Switch) - 9/10/9/9 [37/40]

Sumikko Gurashi: Minna de Rhythm Party (Switch) - 7/7/8/8 [30/40]

A spiccare è ovviamente Bayonetta 3, che non raggiunge il perfect score per tre soli punti ma ci arriva molto vicino.

Bayonetta 3, un'immagine del gioco

Ricordiamo che il sistema di votazione di Famitsu si basa sulla somma di quattro voti dati da altrettanti redattori su una scala da 1 a 10, per cui ovviamente 40 è il voto massimo raggiungibile.

Con un 37/40, Bayonetta 3 si piazza ai vertici dei giochi con la migliore valutazione in questa porzione dell'anno, in attesa di vedere come si evolverà la situazione. D'altra parte, abbiamo visto che i voti della stampa internazionale sono molto alti e anche questa valutazione di Famitsu si posiziona in linea con questi.