Bayonetta 3: i voti delle stampa internazionale sono molto alti per l'esclusiva Nintendo Switch

A pochi giorni dal debutto nei negozi, l'embargo delle recensioni di Bayonetta 3 è terminato, il che ci dà modo di farci un'idea delle impressioni della stampa internazionale sull'ultima fatica di Platinum Games. Il responso? Senza dubbio ottimo, come dimostrano i voti piuttosto alti elargiti dalla critica.

Prima di passare ai voti delle stampa internazionale, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Bayonetta 3.

Multiplayer.it - 93

Telegraph - 100

Nintendo Insider - 100

Destructoid - 100

Nintendo Life - 100

VG247 - 100

Hobby Consolas - 95

Jeuxvideo - 95

The Games Machine - 93

Metro GameCentral - 90

My Nintendo News - 90

PCMag - 90

Dexerto - 90

GameSpot - 90

God is a Geek - 90

Press Start Australia - 90

Screen Rant - 90

Siliconera - 90

Stevivor - 90

Wccftech - 90

Vandal - 87

JeuxActu - 85

Game Informer - 83

Inverse - 80

Twinfinite - 80

VGC - 80

GamesRadar+ - 70

Bayonetta 3

Nel momento in cui scriviamo Bayonetta 3 ha una media delle recensioni di 89 sia su Metacritic che OpenCritic, un risultato senza dubbio ottimo, che include anche alcuni perfect score. Praticamente tutte le recensioni lodano il sistema di combattimento, che nonostante la serie sia arrivato al suo terzo capitolo sorprende ancora per la sua varietà e i suoi eccessi, così come la varietà di situazioni e la longevità.

Nella recensione di Multiplayer.it di Bayonetta 3, Aligi Comandini afferma:

"Bayonetta 3 è la più cristallina spiegazione del silenzio di PlatinumGames degli ultimi anni che si potesse desiderare: si tratta chiaramente di un "all-in", un videogioco creato consumando qualunque idea e risorsa possibile per raggiungere il limite massimo di una specifica serie. E la cosa incredibile è che, nonostante un piano simile potesse andare terribilmente storto, i Platinum sono riusciti a portarlo a termine non solo creando uno dei migliori action mai fatti, ma anche il Bayonetta più eccessivo e imprevedibile che si potesse immaginare. Certo, la loro creatura non è perfetta, presenta alcuni chiari sbilanciamenti e alle volte le sue follie possono rendere l'esperienza un po' caotica... concepire un seguito più spettacolare e riuscito di questo era però a nostro parere quasi impossibile, e crediamo sul serio che si tratti della miglior chiusura che un fan della strega con gli occhiali possa desiderare. Tanto di cappello, i Platinum sono più vivi che mai."

Vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch.